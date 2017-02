En Autriche, un appel à candidature pour devenir… ermite!

La mairie de la ville autrichienne de Saalfelden a annoncé un concours pour un poste peu ordinaire. Ils recherchent un ermite prêt à passer huit mois isolé dans les montagnes.

Pas de période d'essai. La seule exigence pour ce poste original c'est d'être d'avoir la foi chrétienne et de se sentir capable d'entretenir des discussions avec des gens du coin et des pèlerins qui cherchent souvent à parler et à ouvrir leur cœur à celui qui voudra bien les écouter.

Une petite chapelle abandonnée par son ancien locataire et se trouvant à 1 400 mètres d'altitude est prête à vous accueillir pour une période allant d'avril à novembre 2017.

N'hésitez pas à saisir cette occasion unique! Vous aurez énormément de temps pour contempler la beauté des paysages en savourant des instants de calme et de sérénité. Petit inconvénient pour tous ceux qui aiment le confort — vous n'aurez pas d'électricité, d'ordinateur ou de télé. Rien de tel pour se sentir l'âme d'un Robinson Crusoé et pourquoi pas y trouver votre Vendredi?

En plus, l'absence des biens de la civilisation sera compensée par un séjour dans un pays pittoresque avec ses lacs, ses vieux châteaux et ses cavernes et bien sûr son air pur et montagneux.

Si vous vous voulez entre autres gagner un peu votre vie, vous pourrez toujours vendre des souvenirs et des boissons aux touristes qui sont nombreux à venir découvrir ce lieu paradisiaque.

D'ailleurs les gens du coin se rendent rarement à la chapelle sans y apporter des cadeaux ou des friandises locales.

La chapelle a été construite au XVIIe siècle par un fils de fermier. Ce lieu est très populaire chez les locaux mais également très prisé des touristes, qui le considèrent comme un lieu de force.

Avant, les gens du coin s'y rendaient pour discuter avec le moine Raymond, qui a vécu dans la chapelle pendant 12 ans.

« Beaucoup de touristes ont été frappés par mon apparence! Comment cela se fait-il qu'un moine avec deux pièces dans la poche soit aussi heureux que moi avec mes 5 000 euros », annonce la radio autrichienne, citant le moine.

Si vous êtes tentés par cette offre, vous avez jusqu'au 15 mars pour envoyer votre CV avec une lettre d'accompagnement et une photo récente à l'adresse suivante:

Pfarramt Saalfelden

zH Herrn Dechant Alois Moser

Lofererstraße 11

5760 Saalfelden

