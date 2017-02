Un Chinois loue une chambre pour deux touristes russes à court d’argent

Le 1er février, un couple de touristes russes est entré dans un hôpital de la ville chinoise d'Yibin, au sud-est de la province du Sichuan.

Ils ne parlaient pas chinois et avaient par conséquent bien du mal à se présenter et expliquer le but de leur visite inattendue, si bien que le personnel de l'établissement n'a pas tardé à faire appel à la police, relate le portail Sina, citant les médias locaux.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que les Russes ne représentaient pas de danger et s'en sont allés tranquillement. Cependant, un des médecins, qui ne voulait pas les abandonner à leur sort, a joint son gendre, qui maîtrisait l'anglais, et a appris grâce à lui les mésaventures du couple russe.

Il s'est avéré qu'ils voyageaient à travers la Chine et que par une étrange ironie du sort ils avaient confondu deux bus, s'étaient retrouvés à Yibin et n'avaient plus d'argent pour payer le chemin du retour.

Le médecin les a alors conduits dans un hôtel local et a déboursé 500 yuans (environ 70 euros) de sa propre poche pour payer leur séjour. Visiblement émus, les jeunes gens ont pris une photo avec lui, l'ont remercié cordialement et ont quitté la ville d'Yibin pour poursuivre leur voyage insolite.

