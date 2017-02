Cette mamie russe de 81 ans prouve qu'il n'est jamais trop tard pour conquérir le Web

À en juger d'après son compte Instagram, où le nombre de vues est en constante hausse, cette grand-mère de 81 ans qui habite la ville de Nakhodka (Extrême-Orient russe) pourrait bientôt devenir une star des réseaux sociaux. Difficile de savoir qui lui a appris à utiliser cette application populaire — on soupçonne son petit-fils — mais Il est évident qu'elle a pris goût à y publier ses photos en les accompagnant de messages amusants.

La plupart du temps il s'agit de selfies ou de photos prises par des proches alors qu'elle se trouve aux fourneaux ou dans son potager.

Приехали родные в гости 🍴 Фото опубликовано 👒 Валентина Ивановна (@bab__valya) Июл 14 2016 в 11:36 PDT

« C'est ton grand-père qui like » écrit-elle sous la photo où on la voit allongée sur un lit pendant la sieste.

Меня лайкает твой дед 😂 Фото опубликовано 👒 Валентина Ивановна (@bab__valya) Янв 24 2017 в 12:31 PST

« À vos 25 ans, vous vous amusez en publiant des photos d'il y a 5 ans! Mais voici une photo d'il y a 55 ans! »

Et voici une photo qu'elle a publiée avant d'aller faire des courses dans un des quartiers de sa ville.

« Je vais aller dans le quartier du Sud, où la viande est moins chère de 27 roubles (…) Je vais faire la queue pour parler à mes amis et on va discuter de l'endroit où on fait le mieux la queue dans la ville » ironise-t-elle.

Alors du haut de ses 81 ans, baba Valya prouve qu'elle a encore le goût pour la vie et qu'elle est prête à le partager avec les autres. Cela explique sans aucun doute le secret de sa popularité.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »