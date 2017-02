Il coupe des cheveux avec 22 paires de ciseaux simultanément!

Ali Abedi, coiffeur de son état, a reçu deux certificats du Livre Guinness des records pour sa maîtrise de ciseaux totalement hors de commun! Il a réalisé une coupe de cheveux à l'aide de 11 puis de 22 ciseaux simultanément.

Iranian barber receives Guinness World Record certificateshttps://t.co/ZXBQBKbeXa pic.twitter.com/wYw9jnlb2m — CCIRI (@CCIRI_UGANDA) 2 février 2017

Ainsi, il a établi le record en deux étapes : tout d'abord, Abedi a réalisé une coupe en utilisant 11 ciseaux avec sa main droite, puis il a doublé le nombre de paires de ciseaux en enfilant onze autres paires sur sa mains gauche, relate la radio télévisée iranienne d'État.

Le record a été enregistré dans le cadre d'une compétition réservée aux coiffeurs pour hommes. Lors du concours, qui a ressemblé des dizaines de professionnels, le record d'Abedi a été au centre de l'attention du public.

Le vainqueur a exprimé l'espoir d'inspirer ses compatriotes à battre son record.

Selon les organisateurs de l'évènement, des compétitions comme celle-ci rendent l'enseignement secondaire professionnel plus populaire dans le pays et aide les jeunes Iraniens à trouver un emploi qui correspond à leurs attentes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »