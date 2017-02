Un Chinois empêche sa femme de se suicider en l'attrapant par sa queue de cheval

Un habitant de la province de Shaanxi a sauvé sa femme en l'attrapant par les cheveux alors qu'elle essayait de sauter d'un toit, annonce le journal South China Morning, se référant aux médias locaux.

​L'incident s'est déroulé dimanche dernier dans le comté de Shiquan. Une femme, après une querelle avec son mari, a grimpé sur le toit de son immeuble haut de 20 mètres et a essayé de sauter en bas. Toutefois, le mari a réussi à l'attraper par sa queue de cheval et l'a tenue pendant près de trois minutes en attendant l'arrivée de la police qui l'a aidé à sauver complètement sa femme.

Il est à noter que la femme s'est trouvée accrochée à un tube qui a supporté une partie de son poids.

« Lorsqu'on est arrivé sur place, nous avons vu que le mari tenait sa femme par les cheveux, mais sa main a presque glissé. Si on était arrivés quelques secondes plus tard, ou si l'homme n'avait pu tenir sa femme plus longtemps, il aurait probablement été impossible de la sauver », a indiqué Zuo Yu, un officier de police qui a participé à l'opération de sauvetage.

