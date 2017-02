Incroyable photo de famille: 500 personnes réunies sur un cliché

Plus de 500 membres de la famille Ren se sont rassemblés mardi dernier dans la province de Zhejiang, en Chine, pour se prendre en photo à l'occasion de la fête du Printemps (Nouvel An chinois).

C'est sans doute l'une des plus grandes photos de famille au monde. Elle a été prise dans le village de Shishe à l'aide d'un drone, pour garantir que tout le monde rentre dans le cadre.

Les membres de cette famille sont aujourd'hui répartis dans divers lieux et se sont réunis dans le cadre d'un projet visant à compléter leur arbre généalogique, qui n'avait pas été mis à jour depuis 80 ans. La famille existe depuis plus de 850 ans et elle compte plus de 2 000 personnes en vie, toutes générations confondues.

« Il nous a fallu deux ans et demi pour achever le nouvel arbre généalogique », note Ren Tuanjie, membre de la famille.

#SpringFestival’s most spectacular family photo goes viral. The aerial photo shows more than 500 people from the Ren family. pic.twitter.com/UFfdFBqQKU — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) 7 февраля 2017 г.

​Publiée sur Internet, la photo a été qualifiée par de nombreux internautes de « spectaculaire ».

