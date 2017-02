Un Américain vend une chips en forme de singe pour 100.000 USD

Un Américain a mis aux enchères sur le site eBay une chips de la marque Cheetos, dont la forme farfelue ressemble au gorille tué, Harambee, qui est devenu un mème, informe le site Mashable

L'offre maximale a atteint la somme phénoménale de 100 000 dollars (93 500 euros), tandis que 132 personnes ont pris part à cette enchère étrange.

Le vendeur, du nom de valuestampsinc, a raconté qu'il avait découvert « une copie de Harambe » dans un paquet de Cheetos et a estimé que les amateurs d'objets rares aimeraient cette trouvaille.

Harambe est devenu populaire aux États-Unis en mai 2016. Les employés du zoo de Cincinnati ont dû tuer le gorille après la chute d'un garçon âgé de trois ans dans l'enclos du singe.

Beaucoup de gens ont qualifié la mort du gorille d'injuste. En mémoire de l'animal, des milliers de mèmes ont inondé la Toile.

