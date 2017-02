Et si les gauchistes étaient des Tanguy et les ultras de droite, des beaux gosses?

La politique et la vie privée ont évidemment une fâcheuse tendance à se mêler. Par exemple, il s'est avéré que les militants de gauche en Allemagne étaient très attachés à leurs mères, selon une étude publiée par le quotidien Bild.

Incroyable mais vrai : parmi 873 militants gauchistes interpellés à Berlin entre 2003 et 2013 soupçonnés d'avoir commis des infractions pour des motifs politiques, 92 % étaient des véritables fils à maman et habitaient encore chez leurs parents. En plus, la majorité d'entre eux était de jeunes hommes et un tiers n'avait pas d'emploi.

En suivant la logique de ces études plutôt originales, on comprend que les gauchistes (dans ce cas, on recourt à des chiffres de 2009 à 2013) avaient d'autres problèmes outre ce fameux phénomène Tanguy. Selon les données fournies par l'Office fédéral de protection de la constitution (BfV), les extrémistes de gauche étaient les plus frustrés : 11 tentatives d'assassinats à Berlin ont été enregistrées à cette époque à Berlin…

On pourrait penser que cela suffit, pourtant, les « malheurs » des gauchistes ne se terminent pas là ! Ainsi, une étude de YouGov portant sur 19 000 personnes dans cinq pays européens a révélé que les droitards étaient plus satisfaits par leur vie sexuelle que les militants de gauche. Encore un échec… Mais quelle injustice, dirait-on !

© AP Photo/ Ariel Schalit Racisme: le sondage qui choque la France

Selon d'autres recherches, on constate une tendance qui explique que ceux qui appartiennent à la droite sont de véritables chanceux : à part leur « succès » au niveau de leur vie sexuelle, ils sont même arrivés à dépasser leurs homologues de gauche en beauté ! En outre, selon les chercheurs, ce point beauté, plus que d'être un simple « bonus », aiderait les ultras de droite à attirer, voire séduire leur électorat.

Croisons les doigts pour que les gauchistes ne soient pas tombés sur ces études, sinon ils seraient encore plus attristés, mais ce problème-là, ils le connaissent déjà assez bien…

