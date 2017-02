Un hérisson pris dans de l'argile sauvé de la fossilisation

Des bénévoles-protecteurs des animaux ont sauvé un petit hérisson dans la ville anglaise de Chichester, et ce après qu'il a vécu une rencontre peu agréable avec un chien. Pourtant, son état était loin d'être habituellement « épineux ».

Voulant jouer avec le hérisson, le chien a fait peur à la petite créature, le poussant à se rouler en boule. Mais le canidé ne s'est arrêté là et l'a poussé dans la boue, raconte The Dodo. Quand l'argile a solidifié, le hérisson s'est retrouvé bloqué.

Les vétérinaires qui ont libéré le pauvre animal ont eu du mal à reconnaître un hérisson dans cette boule de boue. À en juger par son sifflement, il n'a pas tout à fait apprécié le jeu ni son nouveau camouflage.

Petit à petit, la créature a été libérée de son armure d'argile. Pendant un moment, le hérisson est resté sur la défensive, ne voulant pas quitter sa position.

Mais finalement, sa grogne s'est adoucie. Le hérisson a dégusté de la nourriture proposée par les vétérinaires. Son ventre plein, il s'apprête à rentrer chez lui, dans la nature sauvage où il tentera d'éviter de connaître la même mésaventure.

