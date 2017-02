Un Espagnol nommé l'infirmier le plus sexy au monde

Un employé d'un hôpital espagnol est devenu célèbre grâce à ses photos publiées sur Instagram et a été désigné par les internautes comme l'infirmier le plus sexy au monde, relate le Daily Mail.

Outre son activité d'infirmier, Fran Suarez travaille comme mannequin à mi-temps et danseur. L'Espagnol reste en forme grâce à la fréquentation assidue d'une salle de musculation.

M. Suarez publie des photos prises aussi bien à l'hôpital que des photos explicites prises au vestiaire ou dans sa salle de bain. Il a plus de 54 000 abonnés sur son compte Instagram.

Working💪🏼🏥 Фото опубликовано Fran Suarez (@fransuarezr) Дек 3 2016 в 6:25 PST

Cependant, il y a d'autres professions dont les représentants sauvent des vies et enflamment la Toile. Auparavant, les internautes ont choisi la plus belle femme pompière du monde. Il s'agit de Gunn Narten, une Norvégienne de 30 ans, qui pratique également le fitness avec son coach personnel.

Elle a déclaré avoir créé son compte sur Instragram afin d'inciter des gens à briser les stéréotypes et à aller au bout de leurs rêves.

