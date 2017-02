Un hooligan ouvre l'issue de secours d'un avion et déploie le toboggan d'évacuation

Un passager d'un avion de la compagnie aérienne indienne IndiGo a ouvert l'issue de secours d'un avion alors que l'appareil était sur le tarmac de l'aéroport de Mumbai (Bombay). Un des passagers a été blessé, lit-on dans un communiqué de la compagnie aérienne.

L'incident s'est produit vendredi matin à bord d'un avion assurant le vol Mumbai-Chandigarh (nord de l'Inde).

« Juste après la fin d'embarquement, un passager qui occupait le siège 12C a ouvert par hasard l'issue de secours et a sorti le toboggan d'évacuation », lit-on dans le communiqué.

Le voisin du contrevenant a été blessé suite à l'incident. On ignore s'il a été blessé suite à une chute ou par le délinquant en question.

Selon la compagnie aérienne, l'équipe a immédiatement réagi à l'incident et a informé le commandant de bord, qui a alerté les services au sol, éteint les moteurs et ordonné d'accorder une aide médicale au blessé.

Le contrevenant a été transmis aux services de sécurité de l'aéroport et fait l'objet de poursuites.

