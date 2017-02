200 ans de prison pour envoi de spams

© REUTERS/ Eduardo Munoz Quand Saddam Hussein se voit refuser un remboursement chez Apple

En Arizona (ouest des États-Unis), un procès pour envoi de spams intenté contre Michael Persaud, 36 ans, considéré comme l'un des pires spammeurs au monde, se déroule actuellement. Le tribunal dispose de documents qui prouvent qu'il envoyait jusqu'à un million de courriels indésirables en 15 minutes.

Selon le journal New York Daily News, le suspect utilisait les pseudonymes Michael Prescott et Michael Pirson. Cependant, il insiste pour dire que son activité était absolument légale.

Le tribunal l'a néanmoins inculpé selon plusieurs épisodes d'escroquerie. Pour chacun de ses épisodes il encoure une peine allant jusqu'à 200 ans de prison.

D'après un classement de l'organisation anti-spam Spamhaus, baptisé « Les 10 pires spammeurs du monde », Michael Persaud occupe la 8e place. « Canadian Pharmacy » de l'Ukraine est la première dans ce classement. La deuxième place est occupée par Dante Jimenez des États-Unis, alors que Yair Shalev des États-Unis vient en 3e position.

