Le fils du tigre Amour et Katioucha: le début d’une belle amitié? (Vidéo)

Le tigreau Cherkhan, fils du célèbre tigre Amour, vit avec son père dans le parc safari Primorski, dans l'Extrême-Orient russe. Si les premiers jours de sa vie n'ont pas été très joyeux, la vie semble désormais reprendre son cours pour le jeune fauve.

Très sociable, Cherkhan a déjà un ami hors pair en la personne du petit furet Rokki, et il aimerait maintenant devenir copain avec une femelle blaireau du nom de Katioucha.

Un jour, des employés du parc ont emmené Cherkhan dans une zone spéciale pour qu'il puisse se promener. Il a tout de suite flashé sur une jolie blairelle qui répond au doux nom de Katucha. Pas farouche, celle-ci a fait un bout de chemin en compagnie du tigreau sans manifester aucune peur. Bien sûr, ce comportement a amusé Cherkhan, qui a à maintes reprises tenté de jouer avec sa nouvelle copine, la toucher avec sa patte en signe d'affection.

Cependant Katioucha n'a pas semblé apprécier ses gestes amicales et montrait régulièrement les dents. Les ratons ont préféré rester sur leurs gardes en observant attentivement le petit carnassier zébré, mais ils n'ont pas pris la fuite.

Les autres habitants du parc, pour leur part, on vu la visite du petit Cherkhan d'un mauvais œil, préférant prendre la poudre d'escampette.

Cherkhan a vu le jour en septembre dernier. Sa mère Oussouri, la dulcinée d'Amour, n'était pas prête à la vie familiale et a vite laissé ses petits. C'est grâce aux vétérinaires que Cherkhan a pu survivre.

