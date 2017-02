USA: une rafale renverse un camion sur une voiture de police (vidéo)

Une vidéo montrant la chute d'un camion sur une voiture de la police du Wyoming aux États-Unis a été publiée sur internet. La scène a été filmée par l'enregistreur vidéo d'une autre voiture de police.

Une violente rafale, dont la vitesse s'élevait à 112 km/h, a renversé un camion en mouvement au moment où celui-ci passait près d'une voiture de police arrêtée sur le bord d'une autoroute.

Par chance, personne n'était présent dans la voiture au moment de l'accident. Le conducteur du camion n'a pas été blessé.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».