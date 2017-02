Un Autrichien fait une incroyable découverte dans la cave de son nouvel appartement

Un Autrichien consciencieux a remis à la police presque 270 000 euros en liquide après les avoir découverts dans la cave de son nouvel appartement.

Un habitant de la ville autrichienne de Graz a trouvé 269 500 euros dans le sous-sol de l'appartement qu'il vient de louer, et il a immédiatement signalé cette découverte à la police, informe le journal Kronen Zeitung.

Cet homme de 42 ans a emménagé dans son nouvel appartement au début de cette année. En nettoyant le sous-sol, il a trouvé une boîte en carton pleine de billets de 500 euros. Sans hésitation, il a appelé la police, pensant que l'argent pouvait être d'origine criminelle.

La police a confirmé qu'ils avaient effectivement reçu un appel, mais ils n'ont donné plus de détails à ce sujet.

Dans le même temps au Royaume Uni, la jeune Britannique Jane Park, qui a gagné un million de livres (1,17 M EUR) à l'EuroMillions à l'âge de 17 ans, souhaite porter plainte contre cette compagnie, l'accusant d'avoir brisé sa vie.

