Cet Américain peut enfoncer 38 clous en deux minutes… avec sa tête (Vidéo)

Le lutteur américain John Ferraro, plus connu sous le nom Hammer Head (Tête de marteau), a enfoncé 38 clous en deux minutes en utilisa nt sa tête comme marteau improvisé, relate le portal upi.com. La démonstration a eu lieu au cours du jeu télévisé italien Lo Show Dei Record.

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Hammer Head fait parler de lui, le lutteur détenant plusieurs records du monde, enregistrés officiellement par le Livre Guinness des Records.

À en croire Ferraro, il a cette capacité insolite depuis sa plus tendre enfance. À l'époque, il a heurté par hasard sa tête contre une porte, en essayant d'attraper son frère, et a y fait un énorme trou…

En fait, le crâne du lutteur possède une structure très particulière: ses os sont trois fois plus épais que chez les personnes « ordinaires ».

« La préparation, l'entraînement et la détermination face à l'objectif fixé m'inspirent de la confiance dans mes capacités. À chaque fois qu'il est temps de faire un numéro, un déclic se produit et je suis dans le feu de l'action », souligne le lutteur, sourire aux lèvres.

Pour tous ceux qui ne connaissent pas John sous son vrai nom, rappelons qu'il prend part aux émissions « America's Got Talent » sous le pseudonyme Gino Martino.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »