Un écolier russe réanime la tour horloge de Vyborg

L'horloge de la tour de Vyborg, qui a été montée en 1753 et dont la hauteur est de 25 mètres, fonctionnait normalement avant de tomber en panne en 2014. Ivan Perchine, un jeune habitant de Vyborg, s'est alors donné la mission d'en réparer le mécanisme en se basant sur des vidéos qui montraient le travail de son ancien horloger.

« J'ai regardé ses enregistrements avec attention, et j'ai bien compris le principe général », explique l'écolier dans un entretien accordé au journal Rossiïskaïa Gazeta.

« Dès que je suis monté sur la tour, j'ai avant tout nettoyé le mécanisme de la poussière et de la crasse qu'il contenait, après quoi je l'ai remis en marche. Or, l'horloge prenait régulièrement du retard et de l'avance, et je l'ai arrêté pour m'en occuper », raconte Ivan.

Cela ne lui a pris que deux heures pour établir l'origine du problème. Par la suite, le jeune ingénieur a réglé les éléments qui causaient ces défauts de fonctionnement, ainsi que le système de percussion lié à la grosse cloche offerte à Vyborg en 1793 par l'impératrice russe Catherine II La Grande.

En signe de reconnaissance, la direction du musée qui gère la partie historique de la ville où se trouve la tour horloge a embauché l'écolier à mi-temps en tant que surveillant. Le mécanisme réanimé doit désormais être mis en veille, car la tour fera l'objet de travaux de réparation qui devront s'achever courant 2017.

