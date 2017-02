Quand un chien conduit sa propre trottinette électrique

© Photo. Capture d'écran: Youtube Ce chien-robot britannique qui sait penser et se réjouir

La vidéo filmée à Honhot en Mongolie-Intérieure est, d'après le North news , apparue sur le Net en décembre 2016. On y voit une scène extrêmement originale : un chien samoyède debout sur ses pattes arrière roule sur une trottinette électrique comme si cela était tout à fait naturel! On dirait que ce chien est destiné à faire une carrière dans les arts du cirque.

Même si son maître, qui roule à côté de lui sur un scooter avec encore un petit chien, soutient le samoyède avec sa main gauche, la scène est vraiment époustouflante et ne passe pas inaperçue. On peut remarquer une dame qui, en passant à côté, lui porte un regard surpris.

Le chien-cycliste est devenu très populaire sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, où on a même créé une page spéciale où les utilisateurs peuvent poster les photos de leurs animaux de compagnie qui font du vélo, de la trottinette ou autre.

Selon certains utilisateurs, le chien a été vu à plusieurs reprises à Honhot.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »