Dur-dur, la vie sous «l'occupation russe» au Limpopo!

Le coup de fil passé par les humoristes russes Vovan et Lexus et qui avait pour but de tester les connaissances en géographie de la congressiste démocrate américaine Maxine Waters qui, auparavant, avait annoncé l'occupation de la Corée par les Russes, a provoqué une véritable vague de réactions de la part des internautes.

© AFP 2016 Mark Ralston Poutine pirate les élections au Limpopo, une congressiste US promet plus de sanctions

Dans leur conversation avec Mme Waters, Vovan et Lexus ont expliqué que Moscou avait piraté la présidentielle au Limpopo pour mettre au pouvoir « le fantoche du Kremlin » Aïbolite, faisant référence aux aventures du docteur Aïbolit (le docteur Aïejémal), du conte de Korneï Tchoukovski, qui soignait des animaux près du Limpopo.

Les internautes n'ont pas pu s'empêcher de s'exprimer à cette occasion. Leur imagination les a emmenés très loin, là-bas, dans les vastes étendues du Limpopo, ce pays paisible et… irréel. Mais il faut quand même mettre un terme à cette occupation russe, rigolent-ils unanimement.



L'utilisateur « Le dirigeant légitime de Limpopo » a lancé des hashtags #FreeLimpopo et #SaveLimpopo.

В сеть попали фотографии путинского наймита, узурпировавшего власть в Лимпопо. pic.twitter.com/RwF7eG5VLW — Петрович (@SPb_Petrovich) 13 février 2017

Des photos du mercenaire de Poutine qui a usurpé le pouvoir au Limpopo sont apparues sur le Net

США окажет помощь в разработке нефтяных месторождений Лимпопо всего за 100% прибыли. Выгодная сделка — Бармалей (@LimpopoBarmaley) 14 février 2017

Les États-Unis accorderont l'aide au développement des gisements pétroliers du Limpopo pour seulement 100 % de profit. Une bonne affaire

Тысячи американцев вышли в поддержку законного правительства Лимпопо и против российской агрессии по отношению к нашей стране pic.twitter.com/h6BAyDTU9v — Бармалей (@LimpopoBarmaley) 14 février 2017

Des milliers d'Américains sont sortis pour soutenir le gouvernement légitime du Limpopo et contre l'agression russe à l'égard de notre pays

#Лимпопо уже первое в топе твиттера) Весь мир поддерживает эту маленькую, но гордую страну в борьбе против РФ! Долой узурпатора Айболита! pic.twitter.com/Ssmx0VOYL2 — Пранкер Вован (@evilprank) 13 février 2017

Le Limpopo est déjà en tête de Twitter) Le monde entier soutient ce pays, certes petit, mais très fier, dans sa lutte contre la Fédération de Russie ! Usurpateur Aïbolit, à bas !

В ООН осудили агрессию России против миролюбивого Кыргбекистана и свержение в солнечной Лимпопо дружественного США и Украине режима Бармалея — Филипп Масловский (@soulstray) 13 février 2017

Au sein de l'Onu on a fustigé l'agression russe contre le paisible Kirgbekistan et le renversement au Limpopo solaire du régime du gentil Croquemitaine ami des États-Unis et de l'Ukraine

В связи с ситуацией в Лимпопо конгресс США требует:

1.Созвать экстренное заседание Совбеза ООН

2.Направить к побережью Лимпопо 6-й флот США — Ф.Ф.Преображенский (@EvilRussianDr) 13 février 2017

Sur fond de la situation au Limpopo, le Congrès des USA exige:

1. De convoquer une réunion d'urgence du Conseil de Sécurité de l'Onu

2. D'envoyer la 6e flotte US au large du Limpopo

Пётр Порошенко потребовал от президента Лимпопо прекратить отвлекать Запад от российской агрессии на Украине — Во///дь™ (@zubb_zer0) 14 février 2017

Piotr Porochenko a exigé que le président du Limpopo arrête de détourner l'attention de l'Occident de l'agression russe en Ukraine

Plusieurs internautes ont également réalisé des collages en utilisant des photos de films et de dessins animés sur Aïbolit, ayant rajouté les photos des personnalités politiques.

«Les contes russes deviennent réalité», a plaisanté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, en commentant l'incident. En effet, difficile de s'empêcher de sourire lorsqu'il s'agit d'histoires « fabuleuses » comme celle-ci…

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »