L’incroyable réaction d’un garçon malvoyant qui voit pour la première fois

La capacité de voir est une des choses que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis. Le jeune Texan Christian Cadenas, 4 ans, est né malvoyant, mais menait une vie toute à fait normale et se déplaçait avec l'aide d'une canne.

« Christian ne sait pas qu'il ne voit pas bien. Il pense que la vie est comme ça », dit sa mère, Sylvia Cadenas.

Le 3 mars 2017, une nouvelle page de sa vie s'est ouverte: il a vu pour la première fois!

Avec l'aide de la communauté East Texas, Christian a obtenu des lunettes spéciales qui lui ont permis de voir clairement.

« Les détails de la salle, le visage de sa mère… Ce sont des choses auxquelles nous ne donnons pas d'importance », a déclaré le représentant de la société eSight, qui a développé les lunettes.

En embrassant sa famille et ses amis, Christian a pu voir pour la première fois de ses yeux la beauté qui l'a toujours entouré.

