Une passerelle en verre suspendue à 200 mètres au-dessus du vide inaugurée en Chine

Une passerelle horizontale, intitulée «le Corridor du ciel » (Sky Corridor) vient d'être ouverte à une hauteur de 200 m aux alentours de Tchongking, dans le sud-ouest de la Chine, a rapporté le site 9Elsewhere.

Cette construction d'acier avec un sol en verre offre aux visiteurs une vue à couper le souffle sur la Forêt de Pierre, une des merveilles du patrimoine naturel chinois.

Bientôt la ville de Tchongking accueillera un festival traditionnel consacré à l'entretien des tombes, surnommé la Fête de Qing Ming. Lors des célébrations, quelque 10 000 touristes visiteront la ville.

La commission du livre Guinness des records est aussi attendue pour homologuer la passerelle en question comme étant la plus longue du monde.

La plus longue allée était jusque-là située au sommet du Grand Canyon, aux États-Unis, et avait été inaugurée en 2007. Elle dépasse de 21 mètres le bord du canyon.

