Des inconnus lui offrent des vacances au soleil… parce qu’il a le même nom que leur ami

Joe McGrath, un jeune Britannique de 26 ans qui habite à Manchester, a reçu sur sa page Facebook un message d'un inconnu de Bristol lui proposant de rejoindre un groupe d'amis pour un voyage de rêve vers l'île de Majorque.

« Salut, Joe! Ça te dirait de passer le week-end avec neuf inconnus s'ils se sont déjà occupés de ton vol et de ta chambre d'hôtel tout inclus? C'est le 30e anniversaire de notre ami Nathan et on a décidé de lui faire un cadeau et de lui offrir un voyage surprise vers l'île de Majorque. Malheureusement, notre ami Joe McGrath ne peut pas nous rejoindre. Or, nous avons déjà réservé une place pour lui », lit-on dans le message.

Ainsi, l'ironie du sort a voulu que Joe ait les mêmes nom de famille et prénom que son homonyme moins chanceux.

Plutôt dubitatif au départ, Joe s'est finalement décidé à accepter la proposition et à tenter cette chance inouïe qui lui tombait littéralement du ciel.

Au terme de son « aventure », le jeune homme a écrit sur sa page Facebook qu'il a pu se faire de nouveaux copains et que le voyage avait vraiment « fait son année ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »