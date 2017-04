Un hôtel allemand refuse d’accueillir Donald Trump

La délégation des États-Unis dirigée par Donald Trump, qui participera au sommet du G20 sur le sol allemand les 7 et 8 juillet, s'est vu refuser de séjourner à l'hôtel de luxe hambourgeois Vier Jahreszeiten, selon le journal allemand Hamburger Abendblatt.

La direction de l'hôtel n'a pas souhaité commenter ce refus. L'Hamburger Abendblatt suppose que l'administration de la Maison-Blanche déportera son choix sur une autre ville pour y séjourner, peut être Berlin et son hôtel Adlon.

Aucune réservation officielle n'a été faite pour le moment par les représentants des États-Unis dans cet établissement.

Selon le portail Spiegel Online, quelque 9 000 personnes participeront au sommet du G20. La plupart des participants ont déjà fait des réservations dans des hôtels allemands. La délégation russe dirigée par le Président Vladimir Poutine assistera également à cet évènement.

