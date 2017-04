Un agneau dans les bras, Berlusconi milite pour que Pâques soit végétarien! (Vidéo)

Dans cette vidéo, promulguée activement par la Ligue italienne de protection des animaux et de l'environnement, on peut voir M. Berlusconi en train d'embrasser, de caresser et de nourrir ses agneaux « adoptifs ».

« Protège la vie, opte pour une fête de Pâques végétarienne. Sois comme lui! », lit-on dans les sous-titres.

Pour rappel, certains médias italiens écrivaient l'année dernière que Silvio Berlusconi aurait renoncé à toute consommation de viande. L'entourage immédiat de l'ancien Premier ministre a toutefois indiqué dans la foulée que l'homme politique « n'avait jamais fait aucune déclaration à ce sujet, ni en public ni en privé ».

L'agneau constitue un plat traditionnel de la fête de Pâques italienne. Toujours est-il que ces cinq dernières années, la consommation de viande à Pâques a baissé considérablement vu la récession économique actuelle et plusieurs actions en soutien du mode de vie « vegan ».

