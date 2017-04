Des pêcheurs australiens chassent un requin blanc à coups de balai (vidéo)

© Photo: East News/ Pacific Stock Un grand requin blanc dévore un phoque devant des touristes (vidéo)

Ce sera certainement une expérience inoubliable pour ce groupe d'amateurs de pêche de la ville australienne de Port Fairy… Une sortie paisible en mer pour aller taquiner le poisson leur a réservé une toute autre surprise.

En plein milieu de la partie de pêche, un gros requin blanc surgi de nulle part s'est mis à tourner autour de leur bateau, relaye le site UPI. Mais l'équipe des marins n'a pas cédé à la panique et a sorti son « arme » du bord… un balai. Après quelques coups en direction du prédateur, celui-ci a finalement déclaré forfait. Le moteur du bateau ainsi que les passagers de ce dernier sont donc restés intacts. Le requin est lui aussi sorti du « combat » indemne.

« Nous n'étions pas effrayés, mais un peu déconcertés », expliqué Dan Hoey, propriétaire du service de location des bateau, avant d'ajouter que ce n'était pas la première fois qu'ils ont dû recourir à ce balai pour chasser des requins.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »