Galanterie sans pareil: le rappeur 50 Cent frappe une fan en plein concert

Il est bien connu que l'amour des fans envers leurs idoles ne connait pas de limites, mais si ce derniers éprouvent les mêmes sentiments ? À regarder cette vidéo, le rappeur 50 Cent ne verse pas dans le sentimentalisme, et quand quelque chose ne lui plaît pas, il n'hésite pas à tapper du poing… sur les fans, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.

Lors de son concert à Baltimore qui a eu lieu le 8 avril, le musicien s'est penché vers ses fans pour leur serrer les mains, mais s'est vue entraîner par une jeune femme et est tombé de la scène. Difficile de dire pourquoi, mais dans sa chute il a lancé un coup de poing vigoureux dans la poitrine de cette fan.

Le rappeur a néanmoins rapidement compris sa faute et pour se faire pardonner a invité la malheureuse sur scène. Une fois près de son idole, la fan en robe courte a vite oublié l'incident et s'est empressée de danser un twerk effréné.

