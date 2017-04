Le panier de la ménagère britannique: un puzzle, une trottinette et… du gin

Cette année, le panier de la ménagère britannique comprend des produits parmi lesquels figurent le gin, la trottinette, le puzzle, le casque de vélo pour les enfants et l'huile d'amande.

Un tel assortiment de produits à valut à ce panier de la ménagère le surnom de «bourgeois ».

Il est à noter qu'à l'époque, Guillaume III d'Orange-Nassau, roi d'Angleterre, avait encouragé la production de gin pour concurrencer le cognac français. Cette décision avait dépassé toutes les attentes.

Facile à produire, le gin a tellement plu à la classe ouvrière que le gouvernement a été obligé de voter plusieurs lois afin de mettre fin aux scènes de beuveries et de débauche dans les rues du royaume.

Le panier moyen est une expression d'usage courant désignant le montant moyen dépensé par les acheteurs chaque fois qu'ils fréquentent un point de vente.

