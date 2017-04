Le lion Simba et l’ours Lula du zoo de Mossoul transférés en Jordanie

Simba le lion et Lula l'ours, les deux seuls animaux du zoo de Mossoul qui ont eu la chance de survivre aux combats acharnés dans la région, ne pouvaient pas être évacués en lieu sûr et risquaient de connaître le même sort que bon nombre de leurs infortunés camarades.

Cependant, le 10 avril, les représentants de l'organisation internationale caritative Four Paws (Quatre pattes en français) ont finalement réussi à transférer le lion Simba et l'ours Lula en Jordanie, où ils sont désormais en sécurité, relatent les médias.

Une quarantaine de résidents du parc animalier d'Al-Nour sont récemment morts de faim ou ont péri leurs des bombardements.

