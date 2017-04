Un cerf renverse un Canadien en pleine rue (vidéo)

L'incident s'est déroulé dans la province canadienne de Colombie-Britannique. On y voit un homme sortir de sa voiture et se diriger vers l'entrée d'un hôtel. Tout à coup, selon lui, il a entendu « trois galops sur sa gauche ».

« Il (le cerf) courait très vite. J'ai remarqué qu'il était poursuivi par un chien. C'est pourquoi il se déplaçait à une grande vitesse », a précisé Cary McCook.

Ayant aperçu l'animal, Cary n'a pas eu le temps de s'écarter et le cerf l'a frappé.

Heureusement, personne n'a été blessé: Cary s'est rapidement relevé et le cerf a continué à galoper.

La vidéo publiée le 2 avril sur sa page Facebook a été regardée par plus de 38 000 personnes!

