Parcourir cinq continents en conduisant une vieille voiture russe de 40 ans

Filip Vogel et Petr Javurek, deux jeunes Tchèques âgés de 28 ans, se lanceront dans un voyage à travers le monde ce vendredi 14 avril en Lada VAZ-2101, sortie des chaînes de montage il y a plus de 40 ans, a rapporté le portail tchèque České noviny.

« Nous avons acheté ce véhicule l'été dernier et l'avons préparé pour ce voyage durant six mois. Nous n'avons rien ajouté à sa structure, en dehors d'une plaque métallique pour protéger son moteur ainsi qu'un box sur le toit », a expliqué Filip Vogel, un thésard de la faculté d'architecture à l'Université technique de Prague, aux journalistes.

© Photo. ZHANG XINYU / LIANG HONG Parcourir 80.000 km: le tour du monde de deux Chinois commence par la Russie

Les jeunes aventuriers comptent traverser les cinq continents en visitant plus de 20 pays. L'un de leurs objectifs est de passer par la « route de la Mort », une route bolivienne connue pour son extrême dangerosité.

D'après les Tchèques, ils renteront chez eux en mars 2018, après avoir parcouru quelque 50 000 kilomètres, soit 200 kilomètres par jour.

Leur budget est de 700 000 couronnes tchèques (26 000 EUR).

Il est à noter que Filip Vogel a déjà une expérience de grand voyageur. Au volant de différents véhicules, il a traversé le sud de l'Afrique et les pays d'Amérique du Sud. Son camarade Petr Javurek, qui travaille dans une usine, est aussi un grand aventurier.

