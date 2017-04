Un chien a survécu après avoir passé 44 jours sous une avalanche dans le district de Chatkal de la province de Jalal-Abad, a annoncé mercredi l'agence d'information kirghize AKIpress en se référence au propriétaire du chien Konushbaya Bekturganova.

Selon lui, la nuit de l'accident, le chien dormait sous un tandoor, un four à pain en terre cuite qui se trouvait près d'un hangar à bétail que l'animal protégeait. Quand l'avalanche a recouvert l'endroit, le chien n'a pas eu le temps de s'enfuir.

© Photo. Zulifia Turgunova Au Kirghizistan, un chien survit après avoir passé 44 jours sous une avalanche

Le 4 avril, 44 jours après, quand il a fait plus chaud et que la neige a commencé à fondre, le propriétaire a entendu des aboiements sous la neige.

« Je travaillais à la ferme, j'ai entendu un chien aboyer et j'ai commencé à y prêter l'oreille, je suis allé vers le son », a raconté le propriétaire.

Se frayant un chemin à travers la neige, l'homme est tombé soudainement dans un trou à l'endroit où se trouvait le chien.

« Avec tout ce temps, le chien a fortement minci, il est devenu comme un agneau. Il gisait sur le sol humide. Nous le faisons beaucoup manger pour qu'il récupère », a-il-ajouté.

