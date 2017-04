Dubaï: après les plus hauts gratte-ciels, la plus longue canne à selfie

Un nouveau record mondial vient d'être enregistré à Dubaï, la première ville des Émirats arabes unis. Il s'agit d'un selfie stick, dont la longueur est de 16,60 mètres, a annoncé le journal arabe Arabian Business.

La canne télescopique en question a dépassé le record précédent établi par un selfie stick de 15,57 mètres de long appartenant à deux blogueurs italiens.

Évidemment, ces « dispositifs » pour faire des selfies ne sont pas prêts de disparaître, même après toutes les polémiques. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par les selfies qu'ils font tout pour en prendre le plus possible.

Un blogueur russe, Denis Doropeï, a ainsi réalisé une perche à selfie à partir d'un saucisson et de deux élastiques après avoir perdu la perche de sa caméra GoPro au cours d'un voyage en Crimée.

La marque américaine de céréales pour le petit déjeuner Cinnamon Toast Crunch a pour sa part élaboré et présenté au public une cuillère innovante: il s'agit en fait d'une perche à selfie dont un des bouts est une cuillère et l'autre un support pour smartphone.

