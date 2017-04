Caché! Trouvé! L’acteur Shia LaBeouf localisé par des internautes

Shia LaBeouf, connu pour son rôle dans le film Transformers, a lancé un nouveau projet #AloneTogether avec ses compères de son groupe artistique, la Finlandaise Nastja Sade Ronkko et le peintre britannique Luke Turner. Ils se sont installés dans des cabanes séparées « quelque part en Laponie » et prévoient d'y rester pendant un mois.

Des vidéos filmées depuis là où ils se trouvent sont diffusées sur les écrans dans le musée Kiasma d'art contemporain d'Helsinki, en Finlande. La localisation précise des cabanes des protagonistes de ce jeu était un mystère, pourtant, cela n'a pas empêché les utilisateurs du forum anonyme anglophone 4Chan, constitué d'un réseau d'imageboards, de les localiser.

I can't help but wonder what made Shia think Finland of all places was a suitable place for #HWNDU

Ils ont ainsi trouvé environ 3 000 cabanes à louer en Finlande et ont cherché quelles cabanes avaient été louées pour une durée d'un mois. Ensuite, se fiant aux décorations intérieures sur les photos, ils ont réussi à identifier les logements.

© AP Photo/ Jim Lo Scalzo/Pool Image Des trolls relocalisent et reprennent le drapeau anti-Trump de Shia LaBeouf

Le précédent projet de Shia LaBeouf, intitulé « He Will Not Divide Us » (« Il ne nous divisera pas »), a été lancé le 20 janvier 2017 et consistait à inviter les gens à venir prononcer les mots « He Will Not Divide Us » devant une caméra qui devait diffuser la vidéo en direct tout au long de la présidence de Donald Trump. Pourtant, le projet a pris fin en quelques semaines. M. LaBeouf avait également lancé un autre « jeu » avec des drapeaux anti-Trump qu'il fallait localiser.

