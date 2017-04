Les visiteurs d’un musée priés de rayer une voiture valant 160.000 EUR (vidéo)

Un évènement singulier a été organisé dans le musée d'art de la ville danoise d'Aarhus à l'initiative du peintre norvégien Dolk Lundgren lors d'une exposition « Aucune personne n'est une île ».

Ainsi, une Lamborghini Gallardo valant quelque 160 000 euros a été mise à la disposition des visiteurs afin qu'ils puissent y graver quelques mots ou dessiner à leur guise.

Selon les informations du quotidien britannique Daily Mail, les visiteurs enthousiastes se sont mis à l'œuvre avec beaucoup d'intérêt. Certains gravaient des chiffres et des lettres tandis que les autres se servaient de cette occasion pour faire part de leur flamme et immortaliser leurs déclarations d'amour.

« Chacune de vos actions laisse des traces dans la société où vous vivez. Personne ne reste intact puisqu'un geste, même dérisoire, influence le fil en général », a expliqué un employé du musée.

Une fois la manifestation finie, Dolk Lundgren a déclaré que la voiture rayée était devenue « un objet d'art accompli » et ne serait jamais repeinte.

