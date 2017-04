Un Rubik’s Cube géant voit le jour en Amérique

Des étudiants de l'Université du Michigan ont créé un Rubik's Cube pesant 680 kg, dont l'assemblage prendra une heure même pour une personne forte et habile.

C'est le plus grand Rubik's Cube mécanique qu'on peut manipuler, sa conception puis sa construction ayant pris trois années.

Les étudiants devaient trouver un mécanisme de mouvement qui permettrait aux gens de tourner les côtés. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas simplement multiplier les dimensions d'un cube de poche car le frottement serait trop grand. Pour minimiser le frottement, ils ont conçu une configuration qui utilise des rouleaux et des roulements.

Le Rubik's Cube, le casse-tête le plus connu du monde, est un cube dont chaque face est divisée en neuf cubes miniatures qui peuvent tourner indépendamment les uns des autres. Il est composé d'un axe central portant les centres des six faces, de huit cubes de coin à trois faces visibles et de 12 cubes d'arête à deux faces visibles. À l'état final, chaque face du cube de Rubik est d'une couleur homogène et différente des autres, mais la rotation indépendante de chaque face provoque un mélange des petits cubes. Le cube a été inventé par Ernő Rubik en 1974, et s'est rapidement répandu sur toute la planète.

Chaque année, des enthousiastes organisent des championnats de ce jeu. La question fondamentale pour ces amateurs est le nombre minimal de mouvements nécessaires pour relier n'importe quelle paire de configurations du cube — nombre parfois appelé nombre de Dieu. On cherche aussi l'algorithme de Dieu, c'est-à-dire la méthode la plus simple et élégante de résoudre le casse-tête.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».