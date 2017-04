Le hérisson le plus souriant du monde réside au Royaume-Uni

Waldo, un hérisson sociable et très souriant, n'a rien contre l'idée d'aller jeter un coup d'œil au pub local le vendredi soir. Sa maîtresse, Niki Brown, de Farnborough, dans le comté du Hampshire (sud de l'Angleterre), ne peut pas s'arrêter de l'admirer. « Il est si heureux et amical! » avoue-t-elle.

« Il va commencer à sourire surtout quand on lui donne de la nourriture, je n'ai jamais vu quelqu'un de si heureux de voir la nourriture de toute ma vie », admet-elle.

Mme Brown et son époux, Jack, l'ont adopté au National Exotic Hedgehog Rescue et n'ont jamais eu de regrets. Le couple le prend au pub local ou Waldo communique avec tous les amis de ses propriétaires et profite de sa friandise favorite qui est le maïs doux.

« Nous le prenons même au pub assez régulièrement le vendredi soir. Il est vraiment sociable », soupire Niki Brown, pleine d'admiration pour son animal de compagnie.

Par ailleurs, Waldo est très obéissant. Sa maîtresse indique qu'il sort quand elle l'appelle par son nom et qu'il la suit partout. De plus, ce hérisson sage et sociable s'entend non seulement avec les gens mais aussi avec les chiens qui vivent aussi avec Niki, souligne le Daily Mail.

« Je pense que dans une vie antérieure, il était un chien », remarque affectueusement Niki Brown.

Le comportement de Waldo est inhabituel pour un hérisson, animal calme préférant passer du temps dans un endroit isolé. De plus, le hérisson est souvent de mauvais humeur, il grogne et se met en colère. Mais Waldo est complètement différent. Par conséquent, tous les amis de Nikki et Jack l'adorent.

« Il est très populaire, les gens lui envoient même des cadeaux », s'exclame Niki Brown, très fière de son étrange animal de compagnie.

