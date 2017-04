Un bébé phoque sauvé le jour de Pâques dans le golfe de Finlande

Un petit phoque affaibli et apeuré a été retrouvé en ce jour pascal dans le golfe de Finlande. Les gens qui l'ont découvert pris au piège dans les filets des pêcheurs ont immédiatement appelé les sauveteurs.

Une fois sauvé, le petit a été remis entre les mains des spécialistes du Centre d'étude et de protection des mammifères marins. Ces derniers ont remercié les sauveteurs en soulignant que chaque fête de Pâques est marquée par la découverte de phoques sur cette côte du golfe.

© Photo. Centre de réhabilitation des mammifères marines: https://vk.com/sealrescue sauvetage du phoque dans le golfe de Finlande

D'ailleurs, ils ont déjà donné un surnom à leurs rescapés, les baptisant « phoques pascals».

© Photo. Centre de réhabilitation des mammifères marines: https://vk.com/sealrescue phoque dans le golfe de Finlande

Actuellement, le phoque se trouve dans notre Centre. Il ne va pas très bien car il est très épuisé et fortement déshydraté, ont communiqué les spécialistes du Centre.

© Photo. Centre de réhabilitation des mammifères marines: https://vk.com/sealrescue phoque rescapé dans le golfe de Finlande

Les phoques font partie de la classe des mammifères de l'ordre des Carnivores et comprennent 18 espèces connues à ce jour. Ils ont un corps fusiforme avec des membres antérieurs très courts et transformés en palettes natatoires. Bons nageurs, ils se déplacent sur terre en godillant. Les phoques sont carnivores et leur alimentation se compose essentiellement de poissons côtiers.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »