Un crâne de tigre à dents de sabre retrouvé en Allemagne

Dirigée par des scientifiques de l'Institut de recherche Senckenberg et l'Université de Tübingen, l'équipe d'excavation a trouvé les restes d'un félin à dents de sabre sur le site archéologique de Schöningen. Un examen des fragments du crâne à l'Université néerlandaise de Leiden a révélé que l'animal avait été un représentant duchateuropéen à dents de sabre, Homotherium latidens. La récente découverte constitue le troisième exemple de ce gros chat prédateur de Schöningen.

Longues griffes acérées, dents canines courbes et la taille d'un lion à l'âge adulte: le chat à dents de sabre (latidens Homotherium) était un concurrent et un prédateur dangereux pour ces contemporains humains. Ce Homotherium, selon les scientifiques, aurait vécu il y a environ 300 000 ans.

« Nos résultats montrent qu'il y a 300.000 ans, les chats à dents de sabre n'étaient pas si rares qu'on le pensait », a déclaré Dr. Jordi Serangeli, chercheur à l'Université de Tübingen.

Le troisième spécimen de chat à dents de sabre qui a été découvert offre un grand potentiel: l'intérieur du crâne reflète la forme et de la structure du cerveau du Homotherium. En examinant les structures cérébrales détaillées, l'équipe de scientifiques espère obtenir un aperçu des capacités visuelles et auditives ainsi que des habitudes alimentaires de ces grands chats.

