Un pélican abat un drone en Jamaïque (vidéo)

Un drone survolait calmement la côte jamaïquaine et une plage ensoleillée du village de Negril, lorsqu'il est tombé nez à nez avec un adversaire inattendu, lit-on dans le Mirror. Dans une vidéo captée par le drone même, la carte postale paradisiaque a été brusquement interrompue par un pélican.

En cela, la rencontre devait être aussi inattendue pour l'oiseau que pour le drone. Pourtant, il ne faut pas exclure un possible acte d'agression : la créature emplumée aurait pu prendre le drone pour un concurrent et ainsi décider de l'attaquer.

Heureusement, le drone s'en est bien sorti : son propriétaire a pu rétablir l'assiette à quelques mètres du sol.

