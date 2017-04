Un bébé de 3 mois convoqué par l’ambassade US au Royaume uni… pour terrorisme

Harvey Kenyon-Cairns, un bout de chou de trois mois, devait passer ses vacances en Floride, mais son grand-père a fait une erreur en remplissant le formulaire d'autorisation électronique de voyage, obligatoire pour entrer aux États-Unis.

© Sputnik. Morad Saeed Un cadeau insolite d'un soldat russe à son collègue syrien

À la question « Cherchez-vous à vous engager, ou vous êtes-vous jamais engagé(e) dans des activités terroristes, d'espionnage, de sabotage, ou de génocide ? » Paul Kenyon, pour son petit-fils, a coché la case « oui ».

Suite à cette erreur, le bébé a été convoqué pour être interrogé à l'ambassade américaine à Londres.

« Je n'en revenais pas qu'ils ne se soient pas rendu compte qu'il s'agissait d'une pure erreur et qu'un bébé de trois mois ne peut nuire à personne », a indiqué le grand-père, cité par le quotidien britannique The Guardian.

Le bébé, quant à lui, s'est conduit comme un ange pendant l'interrogatoire et n'a pas pleuré une seule fois.

Ces vacances gâchées aux États-Unis ont coûté cher à Paul Kenyon. L'émission du visa du bébé ayant été retardée, une partie de la famille s'est envolée pour les États-Unis à la date prévue, mais les autres ont dû attendre. Le grand-père a donc été contraint d'acheter de nouveaux billets d'avion.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».