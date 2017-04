Un agame barbu engagé dans la police de l'Arizona pour détécter les stupéfiants

Intelligent, professionnel et charmeur: les policiers de la gendarmerie d'Avondale, dans l'État américain de l'Arizona, ont été ravis d'accueillir dans leur équipe un nouvel officier qui avait déjà rejoint leurs rangs en avril 2016.

Le solide bagage de compétences professionnelles de cet agame barbu, une sorte de lézard, lui a offert la possibilité de se spécialiser dans la recherche de stupéfiants. Iroh possède en effet un sens de l'odorat très développé qui lui permet de détecter mieux que les chiens certains types de drogues.

Le 13 avril 2017, Iroh a prêté serment et rejoint ainsi officiellement les rangs de la police. Les nouveaux collègues de l'agame sont plutôt contents de son travail et publient régulièrement les aventures d'Iroh sur leur page Facebook.

Un agame barbu est une espèce de sauriens à l'allure massive, possédant de puissantes griffes et des paupières mobiles. Son pays d'origine est l'Australie. Cet animal peut vivre entre 4 et 10 ans en captivité.

