Une «téléportation» d'ovnis capturée en vidéo au Mexique

Tous les fans d'ovnis du Mexique devraient marquer sur leur calendrier la date du 13 avril: ce jour-là, ils ont pu contempler un vrai spectacle dans les airs que certains ont immortalisé en vidéo. « La "téléportation" d'un vaisseau alien, les ovnis entrant dans un autre univers ? », s'interroge l'auteur de la vidéo. C'est du moins ce qu'il semble.

« C'est une vidéo d'ovnis entrant dans une sorte de portail au-dessus du Mexique. La vidéo semble réelle », estime l'auteur dans la légende de l'œuvre. « Les gens décrivaient l'objet qui a survolé la ville, puis disparu… »

La vidéo montre clairement un objet bleu qui « se promène » dans les airs durant plusieurs minutes. Ensuite, un portail de forme rectangulaire « s'ouvre » et le « vaisseau » disparait. Illusion d'optique, vidéomontage ou passage d'un vaisseau ovni ? L'avenir nous le dira, peut-être.

