Sibérie, la patrie des dragons?

Des archéologues russes ont retrouvé des amulettes uniques datant du premier millénaire avant notre ère. Les images de ces créatures légendaires ont été conçues par des habitants de la Sibérie séparément de ceux qu'on trouve dans la culture chinoise au début l'âge du fer.

Les dragons ont été dessinés sur des boucles métalliques portées que nos ancêtres à la ceinture. Selon certains spécialistes, ces boucles faisaient partie du vêtement que portaient les prêtres lors de certains rites.

D'autres experts présument que ces boucles servaient en tant qu'amulettes.

« La figure du dragon est un signe nous permettant de conclure que la Sibérie, territoire riche du point de vue culturel, a toujours disposé d'un nombre de traits particuliers, spécifiques », a souligné Andrei Borodovski.

Selon le chercheur, cette image de dragon existait en Sibérie ancienne à la fin du premier siècle et au début du deuxième siècle avant notre ère. Ensuite, il a disparu cédant la place à des calques typiques de la tradition chinoise.

Ces créatures mythiques ont été dessinées en mouvement comme si elles se repliaient en spirale.

