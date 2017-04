Quand prononcer le nom d’Hillary Clinton fait tomber le drapeau US (Vidéo)

Lors d'une interview avec Thomas Perez sur la chaîne MSNBC, un drapeau américain est tombé sur la scène juste au moment où l'animateur lui posait une question sur les courriers électroniques d'Hillary Clinton et de Bernie Sanders.

Au demeurant, M. Perez a continué à répondre aux questions comme si de rien n'était.

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un drapeau américain tombe dès que l'on évoque le nom de Mme Clinton.

Il n'est pas rare qu'un incident ait eu lieu en la présence même de l'ancienne candidate démocrate, ce qui n'a pas tardé à faire le buzz sur Internet, plusieurs bloggeurs y voyant un mauvais présage pour les États-Unis.

