Quand un policer US se colle une amende à lui-même

Le chef de police de la ville américaine de Sperry (Oklahoma), Justin Burch, a dû émettre un PV pour excès de vitesse à l'égard de… sa propre personne, relate l'AP.

Le policier roulait en fait à une vitesse située entre 120 et 130 km/h, ce qui dépasse d'environ 32 km la vitesse maximale autorisée dans les rues de Sperry, bourgade dotée d'une population d'à peine plus de 1 000 habitants.

De son propre aveu, le chef de la police n'aurait jamais agi comme le prescrit la loi et ne se serait pas collé de PV, s'il n'avait été pris en flagrant délit par une caméra de surveillance.

Quoi qu'il en soit, M. Burch a indiqué par la suite qu'il avait eu de bonnes raisons pour dépasser la limite de vitesse, tout en assumant la responsabilité de ses actes.

Le montant de l'amende qu'il a à payer n'excède pas les 300 dollars.

