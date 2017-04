La police arrête un employé de l’Onu impliqué dans des braquages

La police américaine a arrêté Abdullahi Shuaibu, un employé de l'Onu âgé de 53 et spécialiste de la communication, sur des soupçons d'implication dans une série de braquages de banques à New-York, a annoncé une chaîne locale NBC citant une source policière.

Selon les forces de l'ordre, l'homme en question serait impliqué dans quatre braquages au minimum réalisés au cours des six dernières semaines. Il s'agit de la banque HSBC, de deux banques Santander et de la Bank of America. Dans chacun des cas, le suspect a passé une note à un clerc demandant de l'argent.

La police a accusé M. Shuaibu d'avoir commis deux braquages et deux tentatives de braquage.

Des caméras de surveillance installées dans les banques montrent un homme qui pille un établissement vêtu de gants blancs tout en communiquant avec son téléphone portable.

D'après le représentant de l'Onu, Abdullahi Shuaibu n'était pas un salarié régulier de l'organisation.

