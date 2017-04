Quelles sont les proies préférées des extraterrestres?

Des scientifiques américains viennent d'avancer une nouvelle théorie au sujet des extraterrestres. D'après eux, ces sont les personnes qui rendent visite à leurs psychologues qui entrent le plus souvent en contact avec des aliens, lit-on dans le journal scientifique ToDay News Ufa.

Des collaborateurs du projet SETI examinant l'information liée à des extraterrestres ont remarqué une tendance intéressante.

Les personnes qui ont une tendance au masochisme « croisent » croisent plus souvent que les autres des extraterrestres. Qui plus est, ils se « réjouissent » de raconter ces rencontres du troisième type.

Malgré le fait que leurs « sources » sont apparemment atteintes de troubles psychiques, les chercheurs continuent à étudier les cas d'enlèvement de gens par des habitants d'autres planètes.

