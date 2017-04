Un navire-prison dans le style de Game of Thrones présenté en France (Vidéo)

Une équipe d'architectes français a créé un projet de navire-prison, dont les cellules s'inspirent de la prison céleste de Game of Thrones, où a été incarcéré Tyrion Lannister, l'un des personnages principaux de la saga écrite par George R. R. Martin, relate le journal The Daily Mail. Il s'agit de cellules dont la paroi donnant sur le vide est absente et le sol légèrement en pente.

À en croire ses concepteurs, le navire-prison aurait suffisamment de cellules pour « accueillir » plus de 3 000 détenus, condamnés pour évasion fiscale. D'après les dessins, les cellules, chacune de 9 m2 seraient disposées sur quatre paires de « voiles » montées sur un bateau, précise le journal.

De leur propre aveu, les constructeurs voudraient appeler leur projet Panama Papers Jail en référence à l'affaire des Panama Papers de 2016, quand des millions de documents venant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca ont mis en lumière l'argent caché par des dirigeants politiques, des sportifs ou des personnalités du spectacle par le biais de sociétés offshore, dans le cadre d'un vaste système d'évasion fiscale.

