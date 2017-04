Une fonctionnaire US oublie son arme de service dans les toilettes d’un avion

Une employée du Federal Air Marshal Service (FAMS), agence placée sous la tutelle du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, a laissé par inadvertance son arme de service chargée dans les toilettes d'un avion reliant Manchester à New York, écrit le journal The New York Times

L'incident a eu lieu le 6 avril à bord d'un avion de la compagnie aérienne Delta. Cependant, ce n'est que ce jeudi, 20 avril, que les instances responsables ont dévoilé l'information.

D'après le journal, l'arme chargée a été retrouvée par l'un des passagers, qui l'a remise par la suite à l'un des membres de l'équipage, ce dernier l'ayant restituée à sa propriétaire.

La police des transports a déclaré dans la foulée qu'elle était au courant de l'incident, mais s'est abstenue de tout commentaire à ce sujet. À l'en croire, les enquêteurs sont en train d'examiner les circonstances de l'incident.

