La «Blanche-Neige de Sibérie» fait fondre les internautes

Nariana (8 ans), originaire de Iakoutie (nord-est de la Sibérie), pourrait bientôt devenir un mannequin grâce à son apparence originale : la fille a les cheveux et une peau complètement blancs.

Публикация от @lenevalena Апр 16 2017 в 9:45 PDT

Elle participe déjà à des sessions photo professionnelles, et se voit proposer de véritables contrats, comme une adulte.

Еще порция красоты Md: @lenevalena Ph: @vadim_rufov Веночек: @prokat_only_you_ykt Публикация от @vadim_rufov Апр 18 2017 в 7:17 PDT

La « Blanche-Neige de Sibérie » est Iakoute (qui ont normalement des cheveux sombres), mais elle est un albinos.

Я ей говорю:"я ж тебя уже 2 часа мучаю, сердись на меня"…она типа сердится😆 Публикация от @vadim_rufov Апр 16 2017 в 9:36 PDT

Des agences de mannequins ont déjà jeté leur dévolu sur la petite fille. Cependant, sa mère ne se hâte pas de lancer la carrière de mannequin de sa fille à un âge si tendre.

Очень красивая фотография от @vadim_rufov Пусть хранят все Ангелы и Боги,И живи счастливой много Зим и лет Нариянушка,Якутяночка😘 Публикация от @lenevalena Апр 18 2017 в 7:36 PDT

« Elle est encore trop petite. Quand Nariana aura grandi, elle décidera elle-même quelle profession choisir », a raconté Elena, la mère, au journal The Siberian Times.

👌👍😍😍😍😘😘😘 Публикация от @lenevalena Апр 16 2017 в 9:40 PDT

D'ailleurs, Nariana répond déjà qu'elle souhaite devenir mannequin. Son compte Instagram, actualisé par sa mère, a déjà plus de 5 000 abonnés.

❄⛄ Публикация от @lenevalena Мар 24 2017 в 10:52 PDT

Nariana n'est pas la seule albinos de Iakoutie, raconte Elena. La dame connaît à elle seule trois familles avec des enfants possédant cette particularité.

La fillette ne peut pas rester longtemps au soleil et porte toujours des lunettes de soleil.

Ангелочек ❤👼 такая нежная фотография от @chikacheva_m Публикация от @lenevalena Апр 14 2017 в 10:10 PDT

Tandis que les parents cherchent à s'habituer à la popularité soudaine de leur fille, la petite s'adonne à des occupations typiques pour son âge : elle dessine, danse et joue avec sa sœur aînée Karina.

Сестра это незаменимая опора и поддержка на всю жизнь, которая поможет идти только вперед.Моя старшая доченька Карина ей 14 😊😘😘😘 Публикация от @lenevalena Апр 17 2017 в 2:42 PDT

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».